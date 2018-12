Fonte: dal nostro inviato in Lega, Antonio Vitiello

Arrivano aggiornamenti dalla Lega di Serie A, sede dell'Assemblea odierna. La prima votazione per l'elezione del nuovo amministratore delegato della Lega è andata a vuoto, con la maggioranza necessaria di 14 voti che non è stata raggiunta. La situazione al momento premia l'ad di Infront De Siervo, che ha raccolto 11 voti contro i 7 di Mammì, ex manager di Sky. Ma, come detto, per l'elezione serve una maggioranza di almeno 14 voti.