Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta, ha effettuato oggi altri esami dopo l'infortunio subito in nazionale. Sono stati confermati i 20 giorni di stop, dunque il giocatore nerazzurro potrebbe essere recuperato per la sfida di ritorno contro il Manchester City, anche se molto probabilmente si aspetterà la sosta per evitare ulteriori conseguenze.