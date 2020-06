tmw Atalanta, domani ultimo allenamento della settimana. Martedì la ripresa

Sassuolo e Lazio, entrambe al Gewiss Stadium. L'Atalanta continua a lavorare in vista dei primi due match da affrontare alla ripresa: solita settimana poco "soft" per i nerazzurri, ormai a pieno regime da 15 giorni. Gasperini si è mosso in anticipo e sui campi di Zingonia ci si allena in gruppo dai primi giorni utili dopo il via libera del Governo: la programmazione delle attività e l'intensità sono alla base del modus operandi del tecnico, ma la preparazione fisica sarà determinante per tutti. Tra caldo, afa, impegni e polemiche non bisognerà mai perdere di vista l'obiettivo principale, ovvero il quarto posto.

Tutti a disposizione - Qualche problemino fisico c'è stato durante questo periodo, ma nulla di preoccupante: De Roon si è fermato per un piccolo problema muscolare, ma l'ecografia ha scongiurato lesioni. Gomez ha accusato un leggero fastidio, ma anche il Papu è tornato subito a disposizione. Oggi si sono allenati tutti agli ordini di mister Gasperini, ancora alle prese con gli strascichi dovuti alle sue dichiarazioni sull'aver contratto il Covid-19 nel periodo in cui la squadra ha affrontato il Valencia. Il Gasp però deve dimenticare in fretta l'episodio, anche perché la ripresa si avvicina.

Due settimane al via - Il primo impegno da affrontare sarà quello con il Sassuolo, il 21 giugno alle ore 19.30. Poi si giocherà ancora a Bergamo, contro la Lazio (24 giugno, ore 21.45): il programma della prossima settimana non è ancora stato ufficializzato, ma molto probabilmente ricalcherà quello della settimana appena trascorsa. L'intenzione di Gasperini è stata quella di aumentare i carichi, una sorta di preparazione estiva per la seconda parte di una stagione praticamente infinita. Bisogna correre verso il quarto posto e per farlo serve una preparazione adeguata.