TMW - Atalanta, Gasperini prova l'undici anti Copenhagen: c'è Barrow

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finito da poco l'allenamento a Reggio Emilia dell'Atalanta, con Gasperini che ha provato un undici abbastanza simile a quello sceso in campo per la sfida d'esordio in campionato contro il Frosinone. Tra i pali ancora Gollini, mentre in difesa spazio a Toloi, Mancini e Masiello. Hateboer sulla corsia di destra, in mezzo De Roon e Freuler, mentre Gosens avrà il compito di spingere a sinistra. Pasalic e Gomez si schiereranno dietro Barrow.