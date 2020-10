tmw Atalanta, Ilicic in dubbio: la convocazione col Napoli verrà valutata nei prossimi giorni

vedi letture

Josip Ilicic è ormai tornato in gruppo da diverse settimane, ma la convocazione nel prossimo match dipenderà da diversi fattori. Al momento non c'è ancora la certezza assoluta di vederlo nella sfida di sabato contro il Napoli: nessuno in casa Atalanta vuole forzare il recupero del calciatore sloveno dopo un periodo davvero complesso. In caso di forfait di Zapata e Muriel dovuto al ritorno dalle nazionali, Gasperini potrebbe affrettare i tempi per avere maggiori soluzioni a disposizione. Al momento però c'è cautela: Josip Ilicic tornerà soltanto quando sarà al top della forma.