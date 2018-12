© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro gol, quattro assist, dodici partite. Alejandro Gomez è sempre centrale nel progetto dell'Atalanta ma l'Al Hilal, in Arabia Saudita, sta cercando di far cambiare idea alla dirigenza orobica. E' il club più prestigioso della sua nazione, di Riyad, guidato dal portoghese Jorge Jesus. La stella è Bafetimbi Gomis ma l'intenzione del presidente del club arabo è quella di prendere il Papu: tra gli 8 e i 10 milioni l'offerta all'Atalanta più maxi ingaggio pronto per il giocatore. Trattativa pronta per entrare nel vivo.