TMW - Atalanta, nel mirino c'è il talento Di Paola dell'Entella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una carriera iniziata dalla Seconda Categoria e arrivata fino ai palcoscenici del professionismo. Fino a notti da protagonista come quella in Tim Cup contro il Genoa per Manuel Di Paola, classe '97 dell'Entella. Un giocatore che si sta conquistando sempre più attenzioni tra gli addetti ai lavori e tra i club di A: 3 gare in Coppa e 3 in Serie C, il capitolo rinnovo con la società ligure sarebbe sempre in stallo. Sul giocatore, secondo quel che rimbalza da Bergamo, ci sarebbero le attenzioni dell'Atalanta che avrebbe visionato il calciatore nelle ultime settimane. E per il quale sarebbero iniziati i primi approcci.