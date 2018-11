© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova idea mercato per la difesa dell'Atalanta. Il nome è quello di Dominik Kruzliak, nazionale Under 21 della Slovacchia, centrale classe 1996 dell'MFK Ruzomberok. Contratto in scadenza nel dicembre del 2019, cinque gare giocate nell'ultima Fortuna Liga, è nato e cresciuto con la società allenata da David Holubek. Kruzliak è monitorato dalla scorsa stagione dalla Dea.