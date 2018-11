TMW - Atalanta, osservatori di Inter e Roma per Gianluca Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo gol consecutivo per Gianluca Mancini, difensore di proprietà dell'Atalanta. Dopo un inizio non semplice, contro il Bologna, lo stopper ha equilibrato la gara con un tiro di controbalzo finito all'angolino su cui Skorupski non poteva certo far nulla. E il jolly non dev'essere sfuggito agli osservatori di Inter e Roma, presenti al Dall'Ara proprio per osservarlo da vicino. Entrambi i club vorrebbero ringiovanire la difesa e Mancini sarebbe un'alternativa interessante sia per nerazzurri - con de Vrij e Skriniar come titolari - sia per i capitolini.