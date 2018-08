TMW - Atalanta, per Rigoni manca solo la firma. Djimsiti rimane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta batterà un solo colpo, Emiliano Rigoni, e poi probabilmente chiuderà il mercato. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con lo Zenit per l'argentino - 1 milione di euro più 15 per il riscatto - che andrà a rinforzare l'attacco (ma può giocare anche in fascia, come Laxalt) di Gian Piero Gasperini. L'operazione è iniziata circa un mese fa e la batosta in Europa League - contro la Dinamo Minsk - ha comunque influito. E per la difesa? Niente nuovi arrivi, né sulla fascia (Pivaric era un possibile nome) né al centro: Berat Djimsiti va quindi verso la permanenza.