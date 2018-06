TMW - Atalanta, proposto Barreca per la sinistra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Reca potrebbe non essere l'ultimo in casa Atalanta. Perché per la fascia mancina è stato proposto Antonio Barreca, esterno del Torino che nell'ultima stagione è sceso in campo in nove occasioni, dopo le ventotto dell'anno prima. Il nuovo procuratore, Giuseppe Riso, ha un ottimo rapporto con la dirigenza nerazzurra e l'identikit potrebbe essere quello giusto. Il Toro però valuta il giocatore oltre 10 milioni.