TMW - Atalanta, tutti seguono Mancini: anche Borussia e Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre gol nelle ultime tre partite e gli occhi di tutti addosso. Gianluca Mancini, difensore centrale dell'Atalanta, è l'uomo simbolo del momento nerazzurro. L'infortunio di Masiello lo ha portato a essere titolare, oramai quasi inamovibile dopo le ultime prestazioni. Quando torneranno tutti i centrali a disposizione di Gasperini allora potrebbe esserci un ballottaggio continuo con Toloi, Palomino e Masiello, appunto. Perché le grandi, ora, stanno seguendo Mancini con molta attenzione. Ieri all'Atalanta Stadium c'erano degli emissari di Borussia Dortmund e Arsenal per osservarlo: relazioni ovviamente positive, anche in virtù di avversari blasonati.

CI SONO ANCHE INTER E ROMA - Nelle scorse settimane anche le italiane si sono incominciate a muovere, incuriosite dalla buona predisposizione al gol dell'ex Perugia. Nella sfida contro il Bologna c'erano Inter, forse anche per studiare il complesso di gioco atalantino, e Roma, per seguire il difensore. Ausilio e Monchi hanno sul proprio tavolo buone referenze, ma Mancini rischia di essere il prossimo jolly tolto dalla manica di Gasperini in ottica plusvalenze.