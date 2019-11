TMW - Atalanta, Zapata a rischio anche per la sfida con la Dinamo

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’attaccante Duvan Zapata sarebbe a rischio anche per la sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, in programma martedì e decisiva per le residue speranze europee della squadra di Gasperini. Il giocatore colombiano sta recuperando l’infortunio subito in nazionale.