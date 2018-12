TMW - Atletico Madrid, occhi su Chiesa e Biraghi. Valutazione da 85 milioni

© foto di Federico De Luca

L'Atletico Madrid ha seguito con attenzione Fiorentina-Sassuolo, con due giocatori bene in mente. Entrambi in pianta stabile in Nazionale con Roberto Mancini, Federico Chiesa e Cristiano Biraghi possono diventare uomini mercato anche la prossima estate. Se per il primo, inseguito da Juventus, Inter e Napoli, la valutazione è già esplosa - 70 milioni di euro - dall'altra il terzino, ex Pescara, è valutato circa 15. A giugno è stato anche vicino al Milan, con i viola che avrebbero accettato l'eventuale corte. In estate, oltre a Milenkovic, potrebbero essere loro due a salutare, per una valutazione complessiva di 85 milioni di euro.