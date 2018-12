TMW - Atletico, Villaverde: "Juve ci somiglia. CR7 bestia nera di tanti"

Fonte: dall'inviato a Nyon, Ivan Cardia

© foto di Luca Bargellini

Clemente Villaverde, consigliere dell'Atletico Madrid, ha parlato a margine del sorteggio degli ottavi di Champions League che ha accoppiato i Colchoneros con la Juventus. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: "Sarà sicuramente una grande sfida contro la Juventus. Siamo due squadre che negli ultimi anni si sono giocate le finali di Champions, ci siamo affrontati nella fase a gironi in passato e ci conosciamo molto bene. Dipenderà molto dallo stato di forma in cui arriveranno le squadre a febbraio. La forza della Juve? Ha sempre esaltato il lavoro del gruppo, ha una squadra molto equilibrata e molto forte in ogni reparto. E' difficile da battere e ci somiglia per certi aspetti, come l'idea di gioco e il modo di pensare e fare calcio. Siamo due squadre che pensano al lavoro del gruppo, che è la cosa più importante. Ronaldo bestia nera dell'Atletico? E' la bestia nera di molte squadre. Con noi ha vinto e ha perso, è un giocatore importante ma è uno in più della Juve. Lo ripeto, mi piace sottolineare il lavoro che fanno come squadra. Acquisti a gennaio? Noi valutiamo le necessità della squadra. Detto questo abbiamo già raggiunto il limite salariale. Vedremo, se avremo bisogno di qualche acquisto magari ci sarà qualche cessione. Alla fine è una questione della direzione sportiva, in ogni caso dovremo unire le due necessità: una è quella del controllo economico e l'altra è il lavorare su ciò di cui ha bisogno la squadra".