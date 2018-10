TMW - Balata: "Gravina è stato chiaro: subito la riforma dei campionati"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Balata, numero uno della Lega B, parla dall'Assemblea elettiva della FIGC. "Sono stati mesi difficili, ci sono stati confronti problematici su alcuni temi e costruttivi su altri. Ci sono state scelte coraggiose e lungimiranti. Un saluto va a Fabbricini e ai suoi subcommissari. Serve porsi una domanda: il calcio italiano è in crisi? A 9 mesi dall'ultima Assemblea, siamo qui per eleggere il nuovo Presidente Federale. Registriamo condizioni diverse, ora c'è clima costruttivo, c'è voglia di adoperarsi per le riforme che servono al calcio italiano. La prima cosa da fare è la riforma dei campionati: da anni cerchiamo di introdurre l'innovazione di sistema senza mai concretizzarla. Ha provocato, il non farlo, il minare la credibilità dell'intero sistema. Gravina è stato chiaro e ci ha rassicurati, sarà la prima riforma che la FIGC promulgherà. E' una richiesta forte della Lega di A e della Lega di B. Poi la Giustizia Sportiva: ci sono rilevanti criticità sotto gli occhi di tutti. Non sono nel mirino le capacità di chi opera nella giustizia ma il suo sistema".