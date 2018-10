TMW - Balata sulle seconde squadre: "Come Lega di B siamo contrari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante il suo intervento sul palco dell'assemblea elettiva del presidente federale, il numero uno delle Lega B Mauro Balata ha parlato dell'introduzione delle secondo squadre: "Siamo contrari come Lega di B per natura e sopravvivenza del nostro campionato, che è quello dei territori e del sociale, dei milioni di tifosi che non possiamo ignorare".