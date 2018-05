TMW - Ballardini: "Juve, Napoli e Roma le più forti. Perin merita una big"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

L'allenatore del Genoa Davide Ballardini, intervistato da TMW a margine del "Football Leader 2018, ha parlato così: "Sarri o Allegri? Non c'è un partito, ci sono due stili. C'è lo stile Juventus, che non è legato più di tanto all'allenatore. E poi c'è Sarri, un tecnico che dà un'identità chiara alla sua squadra. Sarri al Chelsea? È un ottimo allenatore e cercherà di fare ciò che ha in testa. Scudetto? Quando vinci è perché lo meriti. Poi puoi giocare più o meno bene. La Juventus per tanti motivi come società è più brava delle altre. Il Napoli secondo me ha giocato molto meglio dei bianconeri, ma questo non basta. Ancelotti? È tra i migliori allenatori del mondo, è un uomo serio e molto competente, che sa gestire situazioni complicate. Non vedo nessuno migliore di lui per il Napoli. Porterà agli azzurri la sua personalità e la sua conoscenza, il Napoli è in buonissime mani. Prossima stagione? Se la giocheranno Napoli, Juve e Roma. Queste sono le tre squadre che per ora sono un gradino sopra le altre. Genoa? È importante fare le cose fatte bene dall'inizio, quindi condividere le scelte con convinzione. Poi dopo si inizia a lavorare. Criscito? Porterà tutto al Genoa: dalla persona alla sua qualità, oltre alla sua serietà. Perin? È un grande portiere e merita una squadra importante, però non so dove andrà".