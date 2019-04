TMW - Balotelli-Brescia, scende in campo Cellino: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino scende in campo personalmente per Mario Balotelli. Il presidente delle Rondinelle in caso di Serie A vorrebbe regalarsi Super Mario. Contatti diretti tra i due, Cellino ci crede e vuole arrivare all’attaccante del Marsiglia in vista della prossima stagione. L’operazione eventualmente dovrebbe realizzarsi con la collaborazione di un altro club, anche in virtù dei costi eccessivi legati all’ingaggio. Brescia in pressing, si lavora davvero per Balotelli...