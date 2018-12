© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiacchierato in estate per Inter e Roma, tanto che sembrava a un passo dall'arrivo in giallorosso ma fu bloccato in aeroporto e rispedito a casa, Malcom può già cambiare aria. Pagato 40 milioni di euro dal Barcellona in estate, è il sogno di Fabio Cannavaro per il suo Guangzhou Evergrande.