© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli è ancora emozionato dopo il bellissimo abbraccio dello Stadium nel giorno della sua ultima partita in carriera. Il centrale bianconero, a margine del Premio Gentleman, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Mi devo ancora un po' riprendere da ieri, è stata un'emozione enorme. È difficile, ho fatto un passo importante che comunque doveva arrivare. Nei prossimi giorni, con più calma, mi riprenderò. L'abbraccio con Allegri? Abbiamo vissuto grandi emozioni in questa settimana, sapevamo di lasciare entrambi. Per me è stato un pianto liberatorio".