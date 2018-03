TMW - Batistuta su Astori: "Non trovo le parole per esprimere il dolore"

Fonte: dall'inviato a Roma, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Gabriel Omar Batistuta, presente alla Partita Mundial a Roma di questa sera, ha rilasciato una breve dichiarazione sulla tragedia accaduta al capitano della Fiorentina, Davide Astori. "Non ho parole per quel che è accaduto con Astori. E' stato un brutto colpo, c'è poco da dire. Qualsiasi cosa non esprimerebbe quello che sento".