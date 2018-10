TMW - Bayern su Milenkovic: Corvino chiede 50 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo il Manchester United per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina, uno dei più giovani giocatori visti al Mondiale di Russia, ha attirato su di sé quasi tutte le squadre del vecchio continente. La Juventus sta monitorando i suoi progressi ma, al momento, è il Bayern Monaco ad avere mosso passi concreti: è stato fatto un primo sondaggio con la Fiorentina, anche per capire i margini di manovra, con Pantaleo Corvino che ha risposto appiccicando un cartellino: 50 milioni di euro è il prezzo richiesto dai viola per intavolare una trattativa, viste anche le valutazioni chieste negli ultimi mesi per i vari de Ligt e van Dijk.