TMW - Beccalossi: "Champions alla portata dell'Inter. Rafinha ha qualità"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore dell'Inter Evaristo Beccalossi, intervistato da TMW all'evento organizzato dalla FIGC a Coverciano "Kick-Off", ha parlato così del big match dell'Olimpico e non solo: "KickOff? È stata una piacevolissima sorpresa, un'esperienza positiva e molto interessante. Lazio-Inter? È una partita apertissima a qualsiasi risultato. L'Inter è riuscita a giocarsi un posto in Champions fino alla fine, mentre la Lazio ha fatto un campionato straordinario. I nerazzurri hanno le loro possibilità, ma non sarà facile. Spalletti? È partito bene, poi la squadra ha avuto una flessione. Ma l'obiettivo è ancora a portata di mano e dipende dall'Inter. Immobile e Icardi? Immobile ha fatto benissimo così come Icardi. Parliamo di due ottimi attaccanti, capaci di segnare tantissimi gol. Infortunati Lazio? Ai biancocelesti mancheranno dei calciatori importanti in vista della gara di domani. Beccalossi di oggi? Non lo so, è difficile fare paragoni. Rafinha gioca in una posizione pesante e in quel ruolo ti aspetti sempre grandi colpi. Il brasiliano è reduce da un lungo infortunio, ma ultimamente ha fatto davvero bene. C'era da aspettarlo, le qualità ci sono. Ora la società dovrà decidere se riscattarlo, ci sono delle valutazioni economiche da fare. Al giocatore piace Milano e piace l'Inter, si è trovato alla grande in Italia. Nazionale? Sono arrivato in Federazione, mi piace il mondo giovanile e adesso sono anche con l'Under 20. Quando ero giovane ho fatto tutte le giovanili, è mancata la Nazionale A ma nella vita ognuno ha quello che si merita. Antognoni? La diatriba con Antognoni l'avete creata voi giornalisti. Giancarlo è un amico, fu creato un bel dualismo. Era una grande cosa duellare con Antognoni, lo stimo molto".