tmw Benevento, idea Salcedo per la difesa della A. Anche il Bologna interessato

Carlos Salcedo, difensore ex Fiorentina e attualmente giocatore del Tigres, potrebbe tornare in Italia al termine di questa inusuale stagione. Dopo aver sfiorato la Ligue 1 a gennaio, quando il Marsiglia si era avvicinato tantissimo al giocatore, che piace a Villas Boas, le possibilità di un ritorno in Europa per il messicano sono concrete: al centrale difensivo è infatti interessato il Benevento, ma anche il Bologna potrebbe farci un pensierino in caso di addio un extracomunitario. Per lui il Tigres chiede circa 6 milioni di euro, ma l'ostacolo principale al ritorno in Italia sembra essere l'ingaggio, che sfiora i due milioni di dollari annui.