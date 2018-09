Fonte: Dal nostro inviato a Lisbona, Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

Subentrato a Cristante nel finale di gara, Domenico Berardi non è riuscito a cambiare l'Italia contro il Portogallo. L'attaccante del Sassuolo ne ha parlato in mixed zone: "Bisogna lavorare e cercare di portare la palla agli attaccanti per poter creare occasioni per fare gol. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, dispiace per il risultato ma continueremo a lavorare perché siamo sulla buona squadra".

Mancini cambia tanto, ti senti parte di questo gruppo?

"Certo, facciamo tutti parte di questo gruppo. Siamo tanti, il mister prova tutti e ci può stare. Non è importante chi gioca, ma il gruppo. Bisogna continuare a lavorare".

Cosa c'è da salvare?

"Oggi secondo me abbiamo fatto un'ottima gara. Dispiace per il risultato, abbiamo creato poco e dispiace per questo. Dobbiamo creare più occasioni e fare gol".

L'avversario.

"Il livello è alto. Abbiamo giocato contro i campioni d'Europa e ce l'abbiamo messa tutta. Dispiace per il risultato, ma continueremo su questa strada".