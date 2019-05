Fonte: dai nostri inviati, Raimondo De Magistris e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, ha parlato a margine della cerimonia di premiazione della Hall of Fame del nostro calcio. Queste le sue parole raccolte da TMW: "La pressione mediatica cresce in vista del Mondiale. Siamo contente perché credo che il movimento si meriti tutta questa attenzione. Adesso ci raccoglieremo a Brunico poi partiremo per questa splendida avventura".

La squadra è pronta?

"Le ragazze sono motivate e hanno entusiasmo. Serve serenità, vedo il gruppo molto unite e adesso vedremo quello che succederà. A Coverciano abbiamo messo le basi per poter reggere tante partite ravvicinate, adesso penseremo a lavorare sugli aspetti tecnici e tattici".