tmw Bologna, lunedì in campo contro la Juve: Barrow guiderà l'attacco

L'ultima volta che il Bologna è sceso in campo era il 29 febbraio: un ko 2-0 a Roma contro la Lazio che rappresentava un ulteriore stop nella rincorsa verso l'Europa. Un risultato nato nei primi 20 minuti quando i biancocelesti hanno imposto la propria forza e la propria classe; a nulla servì una ripresa di grande vigore del Bologna per riaprire la partita. Poco meno di quattro mesi dopo i rossoblu torneranno a giocare sfidando la Juventus in un match molto sentito dalla tifoseria, costretta a rimanere fuori e a non poter sostenere i propri beniamini.

Le assenze - Recuperati pienamente Mitchell Dijks. Ladislav Krejci e Matias Svanberg, il Bologna deve fare i conti con un solo infortunio, quello di Andreas Skov Olsen. L'ala danese ha una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del flessore destro che lo costringerà a rimanere fuori per un mese. Per la prossima gara di campionato, inoltre, Mihajlovic dovrà fare i conti con le squalifiche di Bani, Schouten e Santander.

Gli impegni di giugno - La ripartenza del campionato mette il Bologna di fronte a tre impegni non da poco. Innanzitutto la Juve, certo poco brillante in Coppa Italia ma con due partite in più nelle gambe e con la voglia di riscattarsi dopo il ko con il Napoli. Poi la trasferta a Genova contro la Sampdoria che ha un disperato bisogno di punti per uscire il prima possibile dal pantano della lotta salvezza. Infine la sfida con il Cagliari, che con il cambio di allenatore potrebbe ritrovare la verve perduta.

La probabile formazione anti-Juventus - Alla luce delle assenze la formazione rossoblu è praticamente fatta, con un paio di dubbi. In difesa davanti a Skorupski quartetto con Tomiyasu, Danilo, Denswil e il rientrante Dijks. In mezzo al campo accanto a Poli Dominguez e Medel si contendono una maglia. In attacco Orsolini e Soriano sicuri di un posto, così come Barrow che dovrebbe agire da prima punta con Sansone - favorito su Palacio - a sinistra.