Fonte: Ivan Cardia

Summit di mercato quest'oggi in casa Bologna... ma in trasferta a Milano. Presenti il nuovo responsabile dell'area tecnica Walter Sabatini, il capo scout Marco Di Vaio e il direttore sportivo Riccardo Bigon. E per l'occasione, stando a quanto da noi raccolto, è salito nel capoluogo lombardo anche Sinisa Mihajlovic: il tecnico serbo non è voluto mancare al primo vero vertice di mercato da quanto Sabatini è entrato ufficialmente in società. Primo argomento affrontato la situazione degli attaccanti, con Palacio (rinnovo da formalizzare) e Defrel che al momento sembrano essere le priorità per il collettivo rossoblù.