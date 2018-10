TMW - Branca: "Lautaro ricorda Aguero. Icardi? Deve crescere ancora"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Branca, ex ds dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival dello Sport: "Il Triplete? Il primo pensiero va a Moratti e a tutte le persone che hanno lavorato per l'Inter. E' stato un privilegio e soprattutto sono orgoglioso di essere stato all'altezza della situazione.

Il giocatore a cui sono più legato? Nessuno perché fare torto a qualcuno.

Quanto manca all'Inter per tornare ad altissimi livelli? Non lo so perché non sono dentro la società. Si sono ripresi dopo un avvio così così.

Lautaro Martinez come Milito? No, mi ricorda più un suo connazionale che gioca al City. Diego era un centravanti che faceva gol e aiutava la squadra a giocare.

Icardi? Non voglio fare paragoni con Milito. Sono diversi. Uno è un grande finalizzatore, che è giovane e che potrà migliorare nella partecipazione al gioco. Diego aveva qualità diverse.

Troppa riconoscenza nei giocatori dopo il Triplete? Non dovrebbero esserci giudizi da fuori. Anche perché l'anno successivo vincemmo il Mondiale per Club, la Coppa Italia e arrivammo secondi. Non arrivammo ottavi. E' stato un ciclo bellissimo al quale sono onorato di aver partecipato.

Moratti da tifosi? Tranquillo no. E' sempre molto partecipativo... Avendo vinto così tanto è normale avere un rapporto speciale.

Futuro? Ho avuto qualche contatto. Anche in Italia.