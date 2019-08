Fonte: Dall'inviato a Brescia, Ivan Cardia

Cresce l'attesa dei tifosi del Brescia per l'arrivo Mario Balotelli, che sarà presentato tra pochi minuti come un nuovo calciatore delle Rondinelle. L'attaccante ha deciso di tornare nella città in cui è cresciuto per rilanciarsi e conquistare la salvezza e la maglia della Nazionale per i prossimi Europei. Queste le immagini di TMW con i tifosi in attesa fuori dall'hotel in cui verrà presentato: