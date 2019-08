Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scoppia la Balotelli-mania a Brescia. A poco meno di un'ora dalla conferenza stampa di presentazione i tifosi delle Rondinelle sono in fila allo store per acquistare la maglia numero 45 del neo attaccante, pronto a rimettersi in gioco e a iniziare la sua nuova avventura.