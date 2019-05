© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aria di rivoluzione in casa Brescia. Massimo Cellino non ha ancora preso posizione ufficiale sul ds Francesco Marroccu ma la sensazione è che le strade possano separarsi. Anche se con Cellino può cambiare tutto da un momento all’altro e la permanenza di Marroccu non va esclusa del tutto. Se lo scenario dovesse confermarsi, il nuovo direttore sportivo del Brescia diventerebbe Stefano Cordone, attuale segretario che verrebbe sostituito da Giuseppe Mangiarano. Il Brescia oggi non cerca un ds, se Marroccu verrà esonerato si opterà per la soluzione interna. Continue ore di riflessione in casa Brescia, Marroccu resta in bilico...