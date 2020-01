© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino scatenato. Il Brescia in serata definirà le ultime formalità per Skrabb. Poi potrebbe essere tempo di nuovi rinforzi in attacco. Alessandro Matri è una forte idea del Monza. Berlusconi e Galliani in pressing. E così le Rondinelle hanno già pronta l’alternativa. Occhi puntati su Michael Krmencik del Viktoria Plzen, che era un’idea del Genoa prima che dirottasse altrove la propria attenzione. Il Brescia studia le mosse per l’attacco: se parte Matri, direzione Monza, c’è Krmencik...