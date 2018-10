TMW - Brescia, offerte da Roma e Monaco per Tonali. Cellino rifiuta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali è uno dei giovani più in vista dell'intero panorama italiano. Il diciottenne, di proprietà del Brescia, è già finito nel mirino di tutte le big, dall'Inter alla Juventus. Però la società che ha mosso passi più importanti è la Roma, che ha recapitato un'offerta da 12 milioni di euro alle Rondinelle. Cellino ha rifiutato l'approccio giallorosso, così come quello del Monaco. In estate sono attese proposte da altri club: Juventus in primis, ma anche il Milan sta monitorando l'evoluzione di quello che è considerato il nuovo Pirlo.