tmw Brescia, proseguono gli allenamenti. Ancora differenziato per Balotelli

Proseguono gli allenamenti di gruppo in casa Brescia al centro sportivo di Torbole. La squadra ha eseguito poi una seduta di scarico in palestra come effettuato durante tutta questa settimana. Ancora allenamento differenziato per Mario Balotelli: nonostante la rottura con la società il numero 45 vuole recuperare la forma fisica.