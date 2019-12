TMW - Brescia, prove di Lazio contro il Trastevere: doppietta per Balotelli

Fonte: Dall'inviato al Giulio Onesti, Dario Marchetti

Tutte le strade portano a Roma. E’ proprio il caso del Brescia che chiude domattina il ritiro nella Capitale con l’ultimo allenamento e la partenza verso casa. Questo pomeriggio, intanto, al centro sportivo Giulio Onesti ha svolto un test con il Trastevere. Due partitelle con la prima da 60 minuti e la seconda da 45.

1° MATCH - Finisce 1-0 la prima prova degli uomini di Corini che si fermano dopo 30 minuti solo per un veloce cooling break. Tornano in campo e trovano anche la rete con un gol di Morisini da distanza ravvicinata dopo la respinta del portiere avversario. Poco prima anche Ayè era stato pericoloso con un colpo di testa che ha trovato pronto il numero 1 del Trastevere.

2° MATCH - La seconda parte dell’amichevole assume di più le sembianze di una gara di Serie A. Corini inizia a prendere le misure della squadra che tra 7 sette giorni affronterà la Lazio e manda in campo Balotelli, Tonali, Romulo, Spalek e Torregrossa. Neanche sei minuti e il 9 del Brescia trova il gol con un diagonale dalla destra. Il raddoppio è di Torregrossa (che farà la seconda e ultima rete del match a fine partita). Il tris porta la firma di capitan Bisoli. Balotelli, però, non si accontenta e trova la doppietta con un’azione dalla destra di Spalek e il colpo di testa dell’attacante a tagliare sul primo palo. Insomma, la squadra di Simone Inzaghi è avvertita e l’ex Inter spera che il 2020 sia l’anno del definitivo rilancio, magari anche in ottica Europeo.