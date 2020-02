vedi letture

tmw Brescia, Sabelli: "Non mi piace parlare degli episodi. Ripartiamo da questa gara"

Il laterale del Brescia Stefano Sabelli ha commentato così in zona mista il match perso oggi in casa della Juventus: “Noi non molliamo e non molleremo mai, solo la matematica ci può condannare. Ci sono ancora tante partite, ce la giocheremo. Poi è chiaro che venire a Torino e rimanere in dieci è difficile, ma usciamo dal campo a testa alta. Non possiamo rimproverarci nulla”.

Siete stati penalizzati dagli episodi?

“Alla fine è riduttivo parlare degli episodi, anche se nel calcio spesso fanno la differenza. Siamo rimasti in dieci, magari potevano rimanere in dieci loro, ma noi vogliamo ripartire da questa prestazione. Vogliamo cominciare a far punti già da venerdì in casa perché possiamo farli”.

Oggi si è rivisto lo spirito.

“Non sono d’accordo, c’è sempre stato. Siamo sempre usciti dal campo con la maglietta sudata e di questo ne vado orgoglioso. Poi è chiaro che gli episodi ti penalizzano”.

Hai visto una Juventus in difficoltà dal punto di vista del gioco?

“Sinceramente credo che loro siano una squadra fortissima costruita per lottare su tre fronti, non li ho visti in difficoltà”.

Il fallo di Cuadrado su Bisoli?

“Non lo so, ma non mi è mai piaciuto parlare degli arbitri perché diventa riduttivo per la nostra prestazione”.

Oggi avevate problemi dal punto di vista delle assenze.

“Noi abbiamo 19 titolari. È vero che mancavano tanti giocatori, ma chi ha giocato al loro posto ha fatto bene. Siamo un grande gruppo e lo dimostreremo ancora”.