Il Brescia cerca rinforzi in difesa. Nel mirino c’è Slobodan Rajkovic del Palermo, contatti in corso ma il giocatore al momento tentenna nonostante una buona proposta contrattuale. A Rajkovic pensano dalla Turchia, c’è il Trabzonspor in pressing. Settimane calde per il difensore ex Chelsea. Il Brescia attende, il Trabzonspor ci prova...