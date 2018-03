TMW - Bruni su Zaza: "Quando arrivò alla Samp, mi misero in guardia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Bruni racconta il giovane Zaza. Il tecnico toscano, che ha allenato il classe '91 nella Sampdoria Primavera, ha parlato così nella lunga intervista concessa a TMW: "Zaza è un grande attaccante. Rispetto a Icardi, Simone ha bisogno di essere al 100% per esprimersi ad alti livelli. Ha bisogna di continuità, altrimenti non rende come potrebbe. Quest'anno era partito bene al Valencia. Spero che possa ritrovarsi, anche in ottica Nazionale".

Su Zaza, all'inizio, i pareri esterni non erano certo incoraggianti.

"È vero. Quando arrivò dall'Atalanta ricevetti una chiamata di un direttore che mi mise in guardia, parlandomi di una testa calda. Per questo nel giorno del primo allenamento portai Simone in mezzo al campo e gli dissi: 'Se sbagli, paghi'. E a me, sinceramente, non ha mai dato problemi, anzi parecchie soddisfazioni. Già allora era fortissimo".

