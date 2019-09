TMW - Cagliari, Joao Pedro: "Che corsa, ho pensato solo a segnare"

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha così commentato in zona mista la vittoria dei sardi contro il Genoa nell'anticipo del 4° turno di Serie A: "Quando son partito con la palla ho pensato che fosse successo qualcosa di strano. Avevo troppa voglia di segnare... Sono contento perché vuol dire che sono in partita, in quei 50 metri verso la porta ho pensato solamente a chiudere la partita, era quello di cui la squadra aveva bisogno".

Dà fastidio aver preso un gol così? "Non lo meritavamo, ma la Serie A è così: serve lavorare, sono partite tutte difficili. C'è da soffrire. Ci sarà da correre e pedalare, non dobbiamo tenerci troppo questa vittoria in testa".

Cos'hai detto a Ionita? "Che non ho mai avuto intenzione di passargliela (ride, ndr)! A parte gli scherzi ci ho pensato fino all'ultimo, ma in due contro uno, da punta, dovevo per forza buttarla dentro".