Nahitan Nandez e il Cagliari, si continua a trattare. Oggi incontro tra l’agente del centrocampista del Boca Pablo Bentancur e il Presidente Giulini. Si cercherà di trovare un’intesa che al momento non c’è. Il summit di oggi tra Bentancur e Giulini servirà a cercare di limare la distanza dopo la nuova offerta del Cagliari per arrivare al cento percento del cartellino piuttosto che il settanta. Ore calde per il Cagliari, aspettando l’incontro Giulini-Bentancur...