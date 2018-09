TMW - Cairo: "Zaza-Belotti dal 1'? Non influirò mai sulle scelte di Mazzarri"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono soddisfatto per questo inizio, il Torino è partito con un risultato negativo immeritato con la Roma e poi ha fatto vedere buone cose con Inter e SPAL". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della presentazione del Festival dello Sport tenuta quest'oggi a Milano. "Il finale di campagna acquisti - prosegue - è stato molto importante, abbiamo preso quattro giocatori che però hanno bisogno di un po' di lavoro con Mazzarri. Adesso però sono in gruppo da quasi un mese e le cose vanno sempre meglio. Mi è dispiaciuto non poter dare la squadra completa al mister prima, ma ne è valsa la pena perché il disagio di queste prime settimane verrà recuperato".

Si auspica di vedere Zaza e Belotti insieme?

"Dipende totalmente dal mister. Noi a Mazzarri abbiamo dato una squadra importante, ma da me non avrà mai alcuna sollecitazione su nulla. Farà sempre le scelte utili per la squadra e la domanda bisognerà girarla a lui".

Si parla molto di politica del calcio. Lei vorrebbe Marotta come presidente FIGC?

"Io non mi sono occupato di nomi fino a questo momento. Credo, però, che il calcio italiano abbia bisogno di una rinascita e di una progettualità di breve-medio periodo perché il calcio italiano merita di fare cose migliori rispetto a quelle fatte finora. Il calcio in Italia è molto seguito, bisogna adottare nuove misure magari seguendo anche l'esempio di quei paesi che hanno fatto bene".

Come ha accolto il ritorno di Berlusconi e Galliani?

"E' una cosa positiva. Monza è a due passi da Milano, non è mai stato in Serie A e credo possano battere un record".

Zaza e Belotti hanno giocato insieme, ma non hanno segnato.

"E' vero, ma solo per dieci minuti. I gol li fanno gli attaccanti e non soltanto, ma tutto dipende da come la squadra gira. Mancini in questo momento vuole verificare la qualità dei giocatori, cambia tanto, e questo lo puoi pagare in termini di risultati immediati".

Quale sarà l'obiettivo del Torino quest'anno?

"Noi abbiamo degli obiettivi, ci mancherebbe. Abbiamo investito oltre 60 milioni di euro e incassato poco. Però, preferisco non parlare del nostro obiettivo. Adesso è importante andare avanti partita per partita e poi vedremo. Faremo un primo step al termine del girone d'andata".