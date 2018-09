TMW - Cassano rinuncia al corso per ds. Vuole ancora giocare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' durata poco più di un'ora l'iscrizione di Antonio Cassano al prossimo corso per direttore sportivo organizzato dalla FIGC a Coverciano a partire dalla prossima settimana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante classe 1982 avrebbe, infatti, già comunicato alla Federazione la propria volontà di rinunciare al posto nel corso per continuare a coltivare il sogno di una ultima stagione da calciatore. Per il futuro da ds ci sarà ancora tempo. Per Cassano se ne riparla nel 2019.