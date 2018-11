TMW - Castrovilli: "Italia U21, un onore. Spero che 2019 sia mio anno"

Fonte: Dall'inviato a Ferrara, Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Cremonese e della nazionale Under 21 italiana, ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com al termine della sfida amichevole persa dagli azzurrini contro i pari età inglesi. "Queste sono amichevoli importanti, stasera contro l'Inghilterra ma lo sarà anche contro la Germania. Queste sono grandi squadre, rappresentano test importanti", ha detto.

In vista dell'Europeo, è necessario inserire i ragazzi dell'U21 presenti nella nazionale maggiore? "Credo che abbiamo messo gli inglesi in grossa difficoltà, però se è inserito qualcuno è meglio anche per noi".

Il 2019 sarà il tuo anno? Magari puntando anche alla conferma da parte della Fiorentina. "Spero di sì".

Hai un pensiero per il Bari? "Vedo ogni gara, spero in una risalita immediata. Gli faccio un grosso in bocca al lupo".

Ci sono tanti ragazzi che giocano in Serie B in questa nazionale Under 21. "Siamo ragazzi che si impegnano sempre, diamo sempre il massimo. E' un onore indossare questa maglia".