Fonte: Andrea Losapio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gary Cahill non sta più trovando spazio nel Chelsea del quale è il capitano, nel nuovo corso targato Maurizio Sarri. Da quando l'ex allenatore del Napoli siede sulla panchina dei Blues ha collezionato solamente uno spezzone di gara in Premier, appena 21', giocando di fatto solamente in Europa League. A gennaio è pronto a cambiare aria e, secondo quanto appreso da TMW, il suo entourage l'ha proposto a Inter e Roma. Eventuali sviluppi dipenderanno dai potenziali addii di uno tra Miranda e Ranocchia nei nerazzurri, mentre i giallorossi dovrebbero salutare il centrale Ivan Marcano in inverno, con il difensore inglese che a quel punto potrebbe diventare un'opzione intrigante.