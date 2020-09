tmw Chiarugi: "Viola, punto su Cutrone e un altro attaccante. Ma non Piatek"

vedi letture

Nell'intervista a TMW che potete vedere sotto Luciano Chiarugi ha parlato anche della 'sua' Fiorentina: "Mi piace come si sta muovendo - ha detto - se ci sarà la forza di tenere Castrovilli e Chiesa, con Amrabat, l'entusiasmo e la classe di Ribery la squadra potrà far bene. A metà campo ora la Fiorentina è a posto e temibile. Amrabat è un giocatore a tutto campo per certi versi alla De Paul e non spenderei una cifra elevata per l'argentino. Preferirei spendere per un attaccante. Piatek è uno d'area alla Inzaghi ma avendo Cutrone farei una squadra incentrata su di lui e prenderei un altro tipo di attaccante".

Clicca sotto per guardare