TMW - Chievo, per il post Ventura si valutano D’Anna e Di Carlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D'Anna o quello di Domenico Di Carlo che ha già lavorato proficuamente in gialloblù. Domani sera il summit per la decisione.