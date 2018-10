TMW - Chievo, pressing per Ventura. Iachini e Nicola sullo sfondo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’altra sconfitta per il Chievo Verona. Sono ore calde per Lorenzo D’Anna. E la società gialloblù è in pressing per Giampiero Ventura. Un’idea concreta alla quale si lavora in silenzio da qualche settimana. D’Anna rischia seriamente, il Chievo riflette e se Ventura dovesse dire si il cambio potrebbe essere immediato. E sullo sfondo i nomi di Iachini e Nicola...