TMW - Cinquini: "Paredes giocherebbe ovunque. E servirebbe alla Roma"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW', l'ex direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo Oreste Cinquini s'è così espresso su Leandro Paredes, centrocampista argentino che lui stesso ha portato in Russia acquistandolo dalla Roma: "Un giocatore fortissimo, che secondo me giocherebbe in qualsiasi squadra. Alla Juventus come al Real Madrid".

Lei in Italia a chi lo consiglierebbe?

"Alla Roma. Può sembrare paradossale, perché è il club dal quale l'abbiamo acquistato, ma credo sia la squadra che abbia più bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Anche al Milan farebbe molto comodo".